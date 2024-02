SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Enea Bastianini, in sella alla Ducati ufficiale, ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda giornata di test a Sepang, in Malesia, fermando il cronometro a 1’57″134. Alle sue spalle un’altra Desmosedici, quella griffata Pramac del vicecampione del mondo Jorge Martin, più lento di 0″139, terzo Brad Binder su Ktm a 0″193. Un pò più staccato, su Aprilia, Aleix Espargarò, quarto a poco più di tre decimi, appena davanti a Pecco Bagnaia con l’altra Ducati (+0″335). Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini, è 14esimo a 0″984.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

