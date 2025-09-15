Basket, Gandini “Supercoppa primo trofeo in palio, tante novità”

MILANO (ITALPRESS) - "La Supercoppa è il primo test probante della nuova stagione, il primo trofeo in palio. Ci sono tantissime motivazioni, ci sono tantissime novità, sia in panchina che in campo, nuovi giocatori, giocatori che hanno avuto un'estate importantissima come quelli della nazionale italiana, penso ai giocatori della Virtus Bologna, la rinnovata Olimpia Armani Milano con Ettore Messina alla ricerca del successo, che giustamente direi la società vuole anche dedicare al compianto e grandissimo signor Armani. Poi c'è Trento, titolare della Coppa Italia, che vuole continuare la sua striscia vincente nelle nostre manifestazioni e Brescia, che è stata un po' la sorpresa dello scorso campionato, insieme a Trapani e insieme ad altre squadre che hanno nobilitato la nostra stagione". Così Umberto Gandini, presidente LBA, margine di presentazione della Supercoppa Italiana di basket.