Il parco San Giuliano di Mestre ha ospitato stamani la prima edizione del “Reyer School park”, un torneo di basket rivolto alle scuole superiori delle province di Venezia, Padova e Treviso. A partire dalle 9, ventidue istituti superiori, di tredici località diverse, si sono dati “battaglia” in un torneo 3×3. La squadra vincitrice, il liceo Morin di Mestre, è stata premiata con un piccolo bonsai, da coltivare e custodire nel corso di quest’anno per poi consegnarlo alla squadra prima classificata della prossima edizione dello “School park”, in una sorta di passaggio di testimone ecologico oltre che sportivo, che si ripeterà di anno in anno. Uno degli obiettivi della manifestazione, infatti, è anche educare gli studenti al rispetto e alla cura per l’ambiente, oltre che per le cose e le persone. (ITALPRESS).

photo credits ufficio stampa Comune di Venezia