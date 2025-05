Basilicata, all’Università di Matera la due giorni di Agroworld

POTENZA (ITALPRESS) – Investire in resilienza in agricoltura. Con questa mission è stata presentata a Potenza all’Università degli Studi di Basilicata l’evento Agriworld che si terrà a Matera al campus universitario in una due giorni il 22 e 23 maggio prossimi.

Il mondo dell’agricoltura moderna al centro, un hub che spazia dalla formazione alla sperimentazione si parla di filiera del comparto agricolo e di connessioni tra attori e realtà. Una piattaforma innovativa -è stato spiegato dagli organizzatori- che si struttura in tre format, ci saranno dalle best practice, alle testimonianze di imprenditori anche un Expo per coinvolgere aziende ed enti pubblici.

Il primo format è Agriworld Talk: valorizza le best practices del settore agrifood attraverso speech dinamici e brevi, pensati per coinvolgere investitori, istituzioni e stakeholder; Con Agriworld On Tour si raccontano le comunità rurali della Basilicata attraverso le voci autentiche degli imprenditori agricoli, amministratori ed esperti locali. L’altro format è Agriworld Expo che propone un ricco programma di convegni, forum, laboratori, workshop e seminari.

“Ci sono opportunità per i giovani di entrare a contatto con il mondo del lavoro – ha spiegato la pro Rettrice dell’Univas Elena Esposito’. All’evento partecipa anche la Direzione Politiche Agricole della Regione Basilicata. ‘Investire sui giovani significa investire sul futuro dell’agricoltura lucana e del nostro territorio”.

L’assessore al ramo Carmine Cicala sul convegno ‘Giovani e Agricoltura: Resilienza e Innovazione per un Futuro Sostenibile’ ha fatto sapere che l’intento è proprio quello offrire uno spazio concreto di confronto, ispirazione e visione condivisa per costruire insieme un’agricoltura moderna, competitiva e sempre più sostenibile. Il convegno si terrà giovedì 22 maggio dalle 11.30 presso l’Aula Magna del Campus.

