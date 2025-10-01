Basilicata, Michele Blasi nominato il nuovo Direttore dell’Alsia

POTENZA (ITALPRESS) – La Giunta regionale della Basilicata, su impulso dell’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, ha deliberato la nomina del nuovo Direttore dell’ALSIA – Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura. Michele Blasi, laureato in Scienze Agrarie, vanta un’esperienza consolidata a livello nazionale e numerose pubblicazioni nel settore agricolo, rappresentando una scelta basata su competenze specifiche e visione strategica.

L’Assessore Cicala ha voluto ringraziare Vittorio Restaino, attuale Direttore Generale della Direzione generale Politiche Agricole, che ha guidato l’ente in veste di commissario, garantendo continuità operativa e contribuendo in maniera significativa al percorso di rilancio dell’Agenzia. Tra i principali obiettivi del commissario vi era quello di preparare l’ALSIA a una nuova fase direttiva, lasciando in eredità un ente solido, efficiente e pronto a rispondere con efficacia alle esigenze del comparto agricolo lucano.

“Obiettivo raggiunto – ha dichiarato l‘Assessore Cicala – ora spetta al nuovo Direttore, Michele Blasi, guidare la gestione tecnica ed amministrativa dell’ente e tradurre in azioni concrete l’indirizzo politico dell’assessorato e della Giunta regionale.”

L’Assessore ha inoltre ringraziato il Presidente, e l’intera Giunta regionale per aver condiviso e sostenuto la scelta, sottolineando come questa nomina rappresenti un chiaro segnale politico volto al rafforzamento e alla crescita dell’ALSIA.

“La continuità dell’impegno è un atto di responsabilità nei confronti del sistema agricolo lucano e costituisce un passo fondamentale per il rilancio di un’istituzione chiave per il nostro territorio. Sono certo – ha concluso Cicala – che, grazie all’esperienza del dott. Blasi e a una stretta collaborazione tra assessorato e Direzione generale Politiche Agricole, si porterà avanti il lavoro già avviato, con la certezza di risultati concreti e duraturi. Al centro dell’azione ci sono il mondo agricolo lucano e tutti coloro che, lavorando nell’ente, contribuiranno a rafforzare l’ALSIA e, attraverso di essa, l’intero comparto agricolo della Basilicata”.

