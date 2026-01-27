Basilicata, il Governatore Bardi riceve il Console americano Flynn

POTENZA (ITALPRESS) – Un “ponte” tra Basilicata e Stati Uniti all’insegna dell’alta tecnologia, dello spazio, dell’energia e della promozione del territorio. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto oggi a Potenza il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Terrence Flynn, per un confronto che ha messo al centro la proiezione internazionale del territorio lucano.

“Con il Console – ha sottolineato Bardi che è anche vice Presidente di Nereus, la rete delle regioni europee impegnate nel settore dell’aerospazio – abbiamo condiviso una visione ambiziosa che vede la Basilicata non solo come terra di tradizioni, ma come avamposto dell’innovazione aerospaziale. Il nostro Cluster di riferimento settoriale è un’eccellenza che dialoga già con i principali player mondiali. Grazie a infrastrutture di ricerca all’avanguardia e a un ecosistema di imprese altamente specializzate, siamo pronti a intensificare la collaborazione con gli Stati Uniti”.

“Vogliamo che la Basilicata – ha aggiunto il Presidente – diventi un partner naturale per le missioni e le tecnologie che segneranno il futuro dell’esplorazione e dell’osservazione della Terra, settori dove la partnership transatlantica è da sempre il motore del progresso”. In linea generale, Bardi e Flynn hanno auspicato la nascita di opportunità concrete di investimento sulla scia delle storiche relazioni affettive che legano migliaia di lucani agli Stati Uniti.

La Basilicata, con i suoi asset energetici e la sua identità culturale unica, ha molto da offrire a un partner così prestigioso: “La caratura internazionale e la profonda conoscenza del nostro Paese da parte del Console – ha precisato Bardi – rappresentano un acceleratore fondamentale per le sfide future che intendiamo affrontare insieme”.

L’incontro è proseguito con l’impegno reciproco di favorire nuove missioni commerciali e scambi scientifici, puntando sulla Basilicata come piattaforma logistica e tecnologica ideale per le imprese americane interessate a investire nel cuore del Mediterraneo, con una particolare attenzione all’energia, al monitoraggio satellitare e alle nuove frontiere della space economy.

Occhi puntati, infine, sul turismo: “Migliaia di americani vantano origini lucane. Il nostro impegno – ha detto Bardi – è quello di rafforzare il ‘turismo di ritorno’, trasformando la memoria storica in un motore di crescita economica e scambio culturale contemporaneo”. “La resilienza e l’intraprendenza del popolo lucano – ha concluso Flynn – sono specchio dei valori con cui molti italoamericani hanno contribuito alla crescita degli Stati Uniti. Ringrazio il Presidente Bardi per la calorosa accoglienza, lavoreremo insieme per creare nuove opportunità per le nostre comunità e anche per le imprese lucane che vogliano investire nel mercato americano”.

– Foto Regione Basilicata –

(ITALPRESS).