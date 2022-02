POTENZA (ITALPRESS) – Mantenute le promesse per il sostegno dell’informazione locale in Basilicata. Quello annunciato dall’allora candidato e attuale presidente della Regione Vito Bardi nel corso della campagna elettorale oggi si trasforma in un impegno preciso. La Giunta regionale ha approvato il Ddl per l’informazione locale e il sostegno alle imprese del settore, che proseguirà il suo iter in Consiglio regionale e che potrà essere oggetto di correzioni. E’ stato presentato nella Sala Inguscio della Regione dal presidente Vito Bardi il quale ci ha tenuto più volte a sottolineare, che seguiranno diversi tavoli e incontri con gli stakeholder per raccogliere le istanze e i suggerimenti dei beneficiari di queste misure. L’informazione anche in Basilicata soffre di una crisi di sistema acuita dalla pandemia, la Regione Basilicata punta a garantire pluralismo e a salvaguardare l’occupazione. Il sostegno per le annualità 2022 -2023 è per duecentomila euro annui, ma è stato detto a più riprese, che si tratta solo di uno stanziamento iniziale, i finanziamenti alle imprese saranno garantiti attraverso un apposito bando regionale.

“Mira a dare una risposta concreta di quella che è una preoccupazione sul ruolo del presidio di democrazia, l’informazione e per tanti giovani che lavorano in condizioni di precarietà. E’ uno sforzo per cominciare un nuovo percorso, dotiamo la Basilicata di una legge regionale sull’editoria che la Giunta aveva assunto per sostenere un settore strategico che anche nella nostra regione sta subendo i colpi di una crisi strutturale con la chiusura di molte aziende con licenziamenti e ripercussioni sul settore” ha detto il presidente Vito Bardi sottolineando che il ddl è strutturato in maniera tale che per accedere ai benefici i titolari delle imprese debbano essere in regola con la normativa, rispettare i contratti, versare i contributi ai dipendenti. E’ un progetto legislativo che guarda al settore nella sua interezza, contemplando diverse tipologie di misure per carta stampata, emittenza radiotelevisiva, web2, finalizzato al modernizzazione del sistema regionale e alla vendita di stampa periodica. Ci sono riferimenti poi, all’autoimpiego, a progetti di innovazione e di formazione per gli addetti ai lavoro.

“I fondi – ha detto ancora Bardi – sono rivenienti da quelli statali ed europei, organizzeremo presto tavoli di confronto, nel frattempo ho già avuto in merito interlocuzioni con il nostro Sottosegretario all’Editoria Moles. Siamo aperti a qualsiasi modifica, in maniera collegiale. Anche il Piano strategico regionale che abbiamo approvato punta molto sui giornalisti e sul settore”.

Il testo approvato prende spunto dalle best practice di altre regioni come l’Umbria e il Lazio per la promozione delle assunzioni di giornalisti, si tratta di interventi che mirano a favorire la qualità del lavoro.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com