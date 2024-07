POTENZA (ITALPRESS) – La Regione Basilicata ha stanziato 137.081 euro da destinare ai comuni lucani per il contrasto alla diffusione della popolazione della fauna selvatica. L’avviso disciplina l’acquisto e l’installazione di dispositivi di cattura, come trappole “PigBrig”, chiusini, gabbie o recinti di cattura. Obiettivo della misura, il contrasto alla diffusione della popolazione della fauna selvatica nelle aree urbane e periurbane dei centri abitati. Possono beneficiare del contributo i comuni della Regione Basilicata, il cui territorio non ricade integralmente in un’area protetta. Saranno finanziate le domande ammissibili sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il contributo massimo erogabile è pari a 3.000 euro, iva inclusa.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Regione Basilicata