Basilicata, Cicala incontra i veterinari lucani “Svolgono un ruolo essenziale”

POTENZA (ITALPRESS) – L’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, ha incontrato oggi una delegazione dell’Associazione Lucana Veterinari Liberi Professionisti. Al centro dell’incontro, il confronto sui servizi di assistenza tecnica, prevenzione e controllo delle epizoozie svolti dai medici veterinari convenzionati con l’ARA (Associazione Regionale Allevatori).

Nel corso della riunione si è discusso dello stato dell’arte della convenzione tra Regione Basilicata, ARA e veterinari liberi professionisti, nonché della situazione relativa ai pagamenti per i servizi resi. L’assessore Cicala ha voluto esprimere il proprio ringraziamento per l’impegno e la professionalità con cui i medici veterinari operano quotidianamente sul territorio.

“I veterinari svolgono un ruolo essenziale per il presidio sanitario degli allevamenti e per la tutela del patrimonio zootecnico regionale. Il loro lavoro, capillare e costante, consente di garantire assistenza anche nelle aree più interne della Basilicata”, ha dichiarato l’assessore. “È importante mantenere vivo il dialogo con le categorie professionali – ha aggiunto – perché il confronto diretto favorisce la condivisione degli obiettivi e l’efficienza dei servizi sul territorio”. L’incontro si inserisce in un più ampio percorso di ascolto e collaborazione tra l’amministrazione regionale e gli operatori del settore agro-zootecnico.

– foto ufficio stampa Regione Basilicata –

(ITALPRESS).