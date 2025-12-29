Basilicata, Bardi “I risultati confermano il mantenimento dell’impegno della Giunta”

POTENZA (ITALPRESS) – “Occorre fare uno sforzo in più, nel dare maggiore spazio alla comunicazione politica, non limitandosi ai soli comunicati stampa”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi nella conferenza stampa di fine anno per la sintesi sulle attività svolte. Presenti altri componenti di giunta, assente l’assessore alle Attività produttive Franco Cupparo. Bardi ha poi tracciato per grandi linee le cose che hanno caratterizzato l’ultimo anno, in particolare sulla crisi idrica ha parlato di scelte responsabili che si sono dovute fare, come il complementare utilizzo della risorsa dal fiume Basento, avversata da una ‘minoranza rumorosa’ le cui opinioni sono state amplificate, ma che ha consentito di mitigare concretamente gli effetti di quella crisi.

Il superamento di criticità strutturali è questo l’ obiettivo dare una soluzione definitiva al problema. “Lo abbiamo fatto – ha sottolineato – e oggi la Diga del Camastra non è in emergenza. Per ottenere questi risultati, su questo invaso come sugli altri occorre però rispettare i tempi legati al completamento delle opere, come lo schema idrico Basento Bradano ed alla esecuzione dei lavori di collegamento tra la diga di Acerenza e quella di Genzano di Lucania, le cui opere sono in corso”.

Il presidente ha parlato del bonus gas, sulla possibilità di dare finalmente benefici ai cittadini lucani a fronte delle estrazioni petrolifere. L’impatto positivo e tangibile. “Con la fine del mercato tutelato, non prevedibile quando varammo il provvedimento -ha spiegato Bardi – i prezzi non li decide più lo Stato, ma i fornitori in concorrenza tra loro. Questa nuova situazione ha trovato gran parte degli utenti del tutto sprovveduti. Ad aumentare velocemente è stato non solo il costo dell’energia, ma soprattutto quello degli oneri accessori. Sotto il profilo della comunicazione invece, occorre riconoscerlo, la vicenda dei conguagli ha indebolito nell’immaginario popolare, almeno nella parte meno informata, il significato del bonus gas. Un risparmio che ammonta complessivamente nel 2025 a circa 44 milioni di euro che diversamente sarebbero stati a carico dei cittadini. “Il 2025 segna però, in materia energetica, la drastica riduzione delle entrate derivanti dalle attività estrattive. Per la solo componente gas siamo scesi da una valorizzazione che quotava 200milioni euro a 94 milioni circa”.

Il presidente della Regione ha fatto poi riferimento alle misure per la nuova occupazione. “Il bonus assunzione laureati fino a 20mila euro; la promozione del bonus Zes che prevede l’esonero totale dei contributi previdenziali per due anni; il completamento del programma GOL che ha avviato 525 progetti formativi con migliaia di persone coinvolte. Un impegno quello per la formazione dei giovani che si è esplicitato anche con le 1351 borse di studio assegnate a studenti universitari a basso reddito e meritevoli per l’anno accademico 2025-2026, ed il sostegno per la partecipazione a master di I e II livello in Italia e all’estero (700mila euro); oltre che quello rivolto ai dottorati di ricerca per i giovani lucani con 1, 5 milioni di euro. Infine, a fine novembre. è stato varato il Piano triennale per l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS Academy) che fornirà nuove opportunità di formazione ed impiego. Anche in agricoltura, il varo del bando SRE01 per l’insediamento di nuovi giovani e per favorire l’ingresso dei giovani nel settore primario e contrastare lo spopolamento delle aree rurali. Settore primario trainato anche da importanti incentivi pubblici erogati con particolare efficienza, superando l’obiettivo di spesa del programma (oltre 80 milioni di euro).

Settore agricolo nel cui ambito quello ortofrutticolo beneficia oggi anche del riconoscimento IGP della fragola lucana. “Sempre nell’impegno di dare dignità al lavoro di centinaia di persone, come abbiamo fatto per gli ex-TIS e per gli ex-RMI, si rivelano degne di essere menzionate, così come lo sforzo per sostenere una platea davvero ingente di lavoratori forestali (oltre 4.000) e rendere sempre più produttivo il loro lavoro”.

Sulle infrastrutture il presidente ha citato il Piano strategico 2021-2030 che analizza e riepiloga i fattori di ritardo nello sviluppo regionale. “L’attività in corso di svolgimento ci vede impegnati per la realizzazione e l’adeguamento della tratta Ferrandina-Matera, la tratta Grassano-Bernalda, la tratta Potenza- Battipaglia e la tratta Potenza-Foggia. Per questi lavori siamo riusciti ad intercettare risorse nazionali e comunitarie per più di 1,3miliardi di euro. Il governo regionale è dunque ben consapevole che il collegamento all’alta velocità è fondamentale”.

Uno dei principali temi è la sanità e il potenziamento del personale con 859 assunzioni sbloccate in tutte le aziende e presidi sanitari, e con una previsione di altre 1823 assunzioni entro il 2027. “Abbattere le liste di attesa investendo oltre 5 milioni di euro per prestazioni aggiuntive e privati convenzionati; si è dato nuovo impulso per il completamento delle infrastrutture sanitarie Siamo ben consapevoli delle criticità che affliggono la nostra sanità come peraltro quella nazionale e ben sappiamo che costituisce un banco di prova”.

Con riferimento al PNRR, Bardi ha ricordato che la Basilicata risulta, secondo dati nazionali, con buone performance, e a buon punto nel portare a termine questa strategia nazionale. Cultura. Come più volte ho avuto modo di sottolineare nel programma di questo governo la cultura assume una peculiare rilevanza essendo un fattore cruciale nei processi di rigenerazione sociale ed economica. Il cinema, lo spettacolo dal vivo, il turismo culturale, gli eventi e le iniziative culturali e scientifiche che animano il territorio, ne rafforzano l’attrattività e il senso di appartenenza delle comunità lucane. Il lavoro preparatorio in vista di Matera 2026 Capitale mediterranea del dialogo e della cultura.

Il presidente è tornato sul tema lavoro e nuove assunzioni, “Quest’anno sono stati assunti altri 85 tra funzionari ed istruttori in Regione e 18 nuovi dirigenti con profili tecnici, economici, amministrativi che si sommano ai 201 del biennio precedente. Si tratta dunque di circa 300 unità che fanno ben sperare per portare avanti quel progetto di rinnovamento e riqualificazione della pubblica amministrazione che come noto. Sotto il profilo politico ha segnalato la vittoria del centro destra nelle elezioni comunali di Matera, e il recente risultato del tesseramento in Forza Italia che dai dati provvisori registra diverse migliaia di iscritti, con una crescita esponenziale rispetto allo scorso anno. “Sono risultati ed obiettivi raggiunti che confermano la volontà di dare attuazioni agli impegni assunti in campagna elettorale -ha concluso – e di rispettare dunque la volontà degli elettori che hanno confermato un anno e mezzo fa la fiducia alla mia persona e a questa coalizione di governo”.

– Foto xc2/Italpress –

(ITALPRESS).