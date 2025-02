POTENZA (ITALPRESS) – Un significativo passo avanti per la sanità lucana: con l’avvio del programma di riqualificazione edilizia e tecnologica degli ospedali ‘San Pio da Pietrelcinà di Villa d’Agri e ‘San Giovanni di Diò di Melfi, la Regione Basilicata conferma il proprio impegno nel miglioramento delle strutture sanitarie. Il piano, finanziato anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), si pone l’obiettivo di rendere i presidi ospedalieri più moderni, accessibili e sostenibili.

L’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, ha espresso grande soddisfazione per il progetto, sottolineandone l’importanza strategica: “Questo programma rappresenta un salto di qualità per la sanità lucana. Grazie agli investimenti in tecnologia, infrastrutture e sostenibilità, garantiamo ai cittadini servizi più efficienti e strutture all’avanguardia, in grado di rispondere alle sfide di un sistema sanitario in continua evoluzione”.

L’assessore Latronico ha evidenziato come questo intervento si inserisca in una visione più ampia di modernizzazione della rete ospedaliera: “Non si tratta solo di un miglioramento strutturale, ma di un cambiamento che incide direttamente sulla qualità dell’assistenza. L’obiettivo è garantire cure sempre più efficienti, sicure e accessibili per tutti i cittadini”. Latronico ha ringraziato gli uffici aziendali per il lavoro svolto e il direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale ‘San Carlò di Potenza, Giuseppe Spera, per il coordinamento delle attività, ribadendo il ruolo cruciale della Regione nel sostenere questi investimenti: “Abbiamo voluto destinare risorse significative a questo progetto, perchè crediamo che una sanità moderna e di qualità sia un pilastro fondamentale per lo sviluppo del territorio. Con l’avvio dei lavori, dunque – ha concluso l’assessore – la Basilicata si prepara a rafforzare il proprio sistema sanitario, puntando su innovazione, sicurezza e sostenibilità, per rispondere sempre meglio alle esigenze della popolazione”.

“Questo progetto – dichiara il direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale ‘San Carlò di Potenza Giuseppe Spera – rappresenta un passo decisivo verso la costruzione di un sistema sanitario più moderno, inclusivo e sostenibile. La realizzazione di nuove strutture, unitamente al rinnovamento tecnologico e all’attenzione alla sostenibilità, consentirà di migliorare significativamente la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Merito particolare va alla Regione Basilicata per il supporto finanziario – continua il Dg Spera – che giunge a condividere e a sostenere il nostro impegno a portare avanti un’idea di sanità vicina ai bisogni delle persone e rispettosa dell’ambiente, nonchè agli uffici aziendali per il lavoro svolto”. Il direttore generale dell’Aor San Carlo, infine, sottolinea come “l’importante piano di riqualificazione contribuirà a rendere i nostri ospedali più accessibili e moderni. Un risultato che testimonia il nostro costante impegno per garantire servizi di eccellenza a tutti i cittadini”.

– Foto: ufficio stampa Regione Basilicata –

(ITALPRESS).