MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Ashleigh Barty ha vinto il titolo degli Australian Open femminili, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) svoltosi sul cemento del Melbourne Park. La campionessa australiana, numero 1 del ranking Wta e del tabellone, ha sconfitto in finale la statunitense Danielle Collins , numero 27 del seeding, in due set con il punteggio di 6-3 7-6(2), dopo un’ora e 20 minuti di gioco. Barty succede nell’albo d’oro alla giapponese Naomi Osaka. Nella mattinata di domani si assegna il titolo maschile del Major ‘aussiè: in campo, per la finale, il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 2, e lo spagnolo Rafael Nadal, sesta forza del tabellone e autore nei quarti dell’eliminazione dell’azzurro Matteo Berrettini.

