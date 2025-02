ROMA (ITALPRESS) – “L’esclusione di Pellegrini è una mia scelta che nasce da alcune considerazioni: la prima è che io fondo tutto sul gruppo, questa sacralità sta dentro il sacrificio, ovvero la capacità di dare il 120% in ogni allenamento. Non è una porta chiusa e credo che Luca possa avere, in questa esclusione, un’opportunità di crescere. Ho già dimostrato, nella prima parte di campionato, di dargli fiducia e quindi, come ho già detto, questa è la mia scelta, illogica ma logica”. Marco Baroni, alla vigilia della sfida di campionato contro il Monza, prova a chiudere il discorso in merito all’esclusione di Pellegrini dalle liste per campionato ed Europa League. Per quanto riguarda il mercato di gennaio della Lazio, il tecnico lo definisce “di prospettiva. Sono arrivati tre ragazzi: un 2003, un 2004 e un 2005. Da parte nostra c’è la massima attenzione per migliorarli velocemente, abbiamo già iniziato ad inserirli e sarà compito nostro creare le giuste condizioni per farli crescere”. Come Pellegrini, i tre nuovi sono stati esclusi dalla lista Uefa. “Hanno inciso due fattori: il primo quello che vi ho appena elencato, il secondo riguarda il fatto che ho una squadra che ha meritato sul campo la qualificazione e, in questo momento, credo abbia qualcosa in più di questi ragazzi”, prosegue Baroni. Infine, sulla sfida contro i brianzoli: “Sarà una partita ad alto rischio; sappiamo benissimo che il Monza è in difficoltà ma è una squadra centrata che si sta giocando le ultime possibilità di salvezza. Noi dovremmo essere centrati sulla prestazione e avere la giusta ferocia agonistica. Non vincere in casa ci dà fastidio. Per questo dobbiamo tirare fuori la prestazione migliore che abbiamo”, conclude.

