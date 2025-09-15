Bargnani “L’Italia ha bisogno di eventi sportivi come la Supercoppa”

MILANO (ITALPRESS) - "Sono felice di questo ruolo. L'Itala ha bisogno di importanti eventi sportivi. Sono felice di aiutare ad accresce il movimento. Dovremo prendere esempio dall'NBA per provare ad arrivare lì". Così Andrea Bargnani, ambassador della Supercoppa italiana di basket, a margine della presentazione della competizione. "Il livello in Italia si sta alzando e diventa sempre più imprevedibile - ha aggiunto Bargnani -. Questo è un bene, bisogna incanalare energie e risorse nella giusta direzione per proseguire la crescita. Poi c'è la nazionale che fa avvicinare tanti giovani".