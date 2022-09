POTENZA (ITALPRESS) – “Il settore turistico è stato una delle leve importanti della ripresa economica post – pandemia anche per la nostra regione. L’esigenza di distanziamento ha radicato nei visitatori degli ultimi anni l’idea di una Basilicata intesa come meta ideale per vacanze all’insegna della natura e della cultura. Tesori artistici, paesaggio e tradizioni enogastronomiche sono stati i punti di forza del nostro territorio, scelto con attenzione per viverne, nei diversi periodi dell’anno, i suoi valori di autenticità e di tranquillità. La sfida che attende la Basilicata e il mondo intero per i prossimi mesi sarà di ridurre il più possibile gli impatti negativi che potrebbero derivare dalle congiunture geopolitiche che stiamo vivendo e di rendere il turismo sempre più sostenibile”.

E’ quanto afferma il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo che si celebra oggi per volere dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

“Quest’anno -osserva Bardi- la Giornata è dedicata a una riflessione sul futuro del turismo sostenibile. L’auspicio è che si possa giungere in fretta a una visione largamente condivisa di turismo inclusivo e resiliente che unisca governi, imprese e comunità. Concentrarsi sul futuro del settore significa dunque fare di tutto per ridurre gli impatti e aumentare le opportunità di crescita. Come governo regionale – conclude Bardi – siamo impegnati in questa direzione e confidiamo molto anche nell’impegno degli operatori turistici. Fare del turismo un perno importante dell’economie verde, significa disegnare intelligentemente il futuro di questo settore facendo in modo di gravare meno possibile sulle risorse naturali del pianeta”.

