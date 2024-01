LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ONG internazionale Alarm Phone ha affermato che, sebbene abbia allertato diverse autorità per inviare soccorsi nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale, nessuno ha ancora reagito per salvare un gruppo di migranti in difficoltà. Il gruppo di 44 migranti è partito dalla Libia e la ONG ha confermato di aver perso i contatti con il gruppo nella tarda serata di martedì. Secondo Alarm Phone, i migranti hanno segnalato carenza di carburante e peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Foto: Agenzia Fotograma

(ITALPRESS).