LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La ONG internazionale Alarm Phone Alarm Phone ha confermato di essere in contatto con un gruppo di circa 40 migranti in gravi difficoltà a 70 miglia a sud-est al largo delle coste siciliane. “Sono fuggiti dalla Libia e non c’è cibo e riferiscono di essere rimasti senza acqua e cibo” riferisce la ONG che ha allertato la guardia costiera italiana. Intanto il Centro di soccorso e coordinamento marittimo di Roma ha confermato ad Alarm Phone che nelle ultime ore stava trattando un altro gruppo di 70 migranti su un’imbarcazione in vetroresina al largo della Sicilia. Le autorità italiane sono intervenute in seguito alla mancata risposta da parte del Centro maltese di soccorso e coordinamento. Alarm Phone ha detto che “dopo tre giorni in mare, i migranti erano senza cibo nè acqua e il loro motore si era fermato”. Nel frattempo, altre ONG sono coinvolte nelle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Tre giorni fa un gruppo di 58 migranti, tra cui 12 minori non accompagnati, che si trovavano in difficoltà in mare sono sbarcati in sicurezza a Civitavecchia a seguito di un’operazione di salvataggio della ONG SOS Humanity.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).