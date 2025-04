Barbier “Prosegue lo sviluppo delle supersoft, mescola efficace”

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue lo sviluppo sulla supersoft. In occasione del round italiano del Mondiale Superbike che si svolgerà il prossimo fine settimana a Cremona, Pirelli metterà a disposizione dei piloti della classe WorldSBK le stesse soluzioni e gli stessi quantitativi già proposti in Olanda, incluse le due opzioni posteriori in mescola supersoft: la SCX di gamma e la specifica di sviluppo E0126.

Quest’ultima è stata la soluzione da asciutto più scelta ad Assen e ha raccolto commenti positivi grazie alla maggiore stabilità data dalla nuova struttura e alla costanza di prestazione sulla distanza. In caso di pioggia, in alternativa alla SCR1 di gamma, per l’anteriore sarà disponibile la specifica di sviluppo E0158, che ha debuttato positivamente al Dutch Round risultando la scelta preferita dalla maggior parte dei piloti in Superpole Race, compreso il vincitore Toprak Razgatlioglu (BMW).

Per i piloti della WorldSBK ci saranno medium SC1 e hard SC2 per l’anteriore e quattro opzioni per il posteriore: la extrasoft SCQ, per sessioni di prova, qualifiche e Superpole Race, le due varianti di supersoft SCX – quella di gamma e la E0126 di sviluppo – e la soft SC0. Stesse mescole anteriori anche per la WorldSSP, da combinare con SCX o SC0 al posteriore. Torna in azione a Cremona anche il Campionato del Mondo femminile che utilizzerà pneumatici Diablo Superbike in mescola SC1, sia per l’anteriore sia per il posteriore.

“La nuova posteriore di sviluppo in specifica E0126 con mescola supersoft in Olanda è stata la soluzione più utilizzata nelle gare su asciutto – spiega il direttore Racing Moto Pirelli, Giorgio Barbier -. Per questo motivo, verrà riproposta in allocazione anche per Cremona, affiancando la SCX di gamma. La carcassa innovativa di cui è dotata – la stessa adottata anche dalla specifica E0125 con mescola soft, introdotta con successo a Portimão – ha ricevuto ampi consensi grazie alla maggiore stabilità data da un’impronta a terra più ampia e a prestazioni costanti sulla distanza. Si è dimostrata particolarmente efficace per quei piloti che sono riusciti a finalizzare al meglio il set-up della moto, anche considerando le temperature dell’asfalto insolitamente elevate registrate ad Assen in Gara1 e Gara2. Nel 2024, a Cremona le soluzioni supersoft sono state le preferite: se le condizioni meteo lo permetteranno, sarà interessante raccogliere ulteriori dati e fare nuovi confronti”.

“Inoltre – prosegue e conclude Barbier -, in allocazione è stato inserito anche l’anteriore rain di sviluppo in specifica E0158, che ha debuttato con ottimi riscontri nella Superpole Race del round olandese. Questo pneumatico ha guadagnato la fiducia della maggior parte dei piloti, ricevendo commenti molto positivi grazie alla maggiore impronta a terra che ne ha migliorato grip e stabilità”.

– Foto Ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS)