LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Il cielo coperto del mattino ha contribuito ad abbassare leggermente le temperature dell’asfalto rispetto a ieri. Con 37 gradi al via della Superpole Race, Razgatlioglu ha optato per la SC0, andando in controtendenza rispetto alla maggioranza degli altri piloti che ha invece adottato la SCX. La scelta si è rivelata vincente e il pilota turco ha migliorato anche il tempo totale rispetto al 2024, quando aveva utilizzato la stessa mescola”. Lo ha detto Giorgio Barbier, direttore racing moto di Pirelli, dopo la Superpole Race del Gp di Gran Bretagna di Superbike.

“Nel pomeriggio, per Gara-2, le temperature dell’asfalto sono tornate ai livelli di Gara-1 e la SCX, oltre a esser stata di nuovo la specifica più utilizzata, ha anche accompagnato Razgatlioglu (nuovo leader della classifica mondiale) alla sua terza vittoria del weekend. In generale, c’è stato un buon equilibrio tra le due specifiche posteriori di gamma ed entrambe sono risultate competitive mostrando di essere efficaci su un ampio range di temperature”, ha concluso il dirigente della Pirelli.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

