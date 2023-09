ROMA (ITALPRESS) – La prima giornata di gare del Pirelli Portuguese Round, penultimo appuntamento del Campionato Mondiale FIM Superbike, è stata un successo assoluto Ducati. Nel WorldSBK la casa di Borgo Panigale ha conquistato, grazie alla vittoria di Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) in Gara 1, il titolo costruttori mentre nel WorldSSP Nicolò Bulega si è laureato campione del mondo 2023 con tre gare di anticipo rispetto alla fine del campionato. In entrambe le classi i piloti hanno potuto sfruttare al meglio le soluzioni portate da Pirelli, in particolare la SC0 di gamma che ha dimostrato di essere veloce e costante. Ancora aperti i giochi nel Campionato Mondiale FIM Supersport300 dove la vittoria di Gara 1 da parte di Mirko Gennai (Team BrCorse) su Yamaha. “Quello di Portimao non è un circuito facile, se ci fosse un podio dei tracciati più impegnativi per le gomme tra quelli in cui corre la Superbike si guadagnerebbe probabilmente il gradino più basso dopo Phillip Island e Most – ha spiegato Giorgio Barbier, direttore racing moto Pirelli – Per questo motivo, ci siamo tutelati portando sia al posteriore che all’anteriore anche le soluzioni più dure”. “Alla fine, però, le protagoniste di giornata si sono confermate ancora una volta la morbida SC0 al posteriore e la media SC1 all’anteriore, entrambe soluzioni di gamma regolarmente in vendita al pubblico. Sia la SC0 che la SC2 anteriore non sono state praticamente utilizzate da nessun pilota perchè meno competitive rispetto alla SC1. Nonostante le temperature piuttosto elevate, le prestazioni dei pneumatici sono state molto costanti e i tempi sul giro ne sono una dimostrazione. Complimenti a Ducati e ai suoi piloti per aver meritatamente portato a casa il Titolo Costruttori e a Nicolò Bulega per il titolo iridato dopo una stagione ricca di vittorie e in cui ha dimostrato costanza e tenacia dall’inizio alla fine”, ha concluso Barbier.

