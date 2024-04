ROMA (ITALPRESS) – Il terzo round stagionale del Campionato Mondiale FIM Superbike prenderà il via nel fine settimana sul TT Circuit di Assen, in Olanda. Pirelli conferma le opzioni già utilizzate nel 2023 sia per la classe WorldSSP sia per quella WorldSBK, con l’aggiunta per quest’ultima della SCX posteriore di sviluppo con specifica C0900, già vista in azione a Barcellona sia nei test sia in gara. Nella “Cattedrale della Velocità”, come viene informalmente chiamato il circuito di Assen, scenderanno in pista anche i giovani piloti della Northern Talent Cup, di cui Pirelli da quest’anno è fornitore unico come per tutti gli altri campionati dell’iniziativa Road To MotoGP. “Le caratteristiche della pista così come le condizioni climatiche solitamente riscontrabili ad Assen sono molto diverse da quelle del Montmelò dove abbiamo corso il mese scorso e questo ci permette di raccogliere altri dati utili in ottica sviluppo”, le parole di Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli. “Qui vogliamo continuare il lavoro sulla C0900, che nell’ultimo round ha restituito buoni feedback in termini di grip e comportamento ma, vista l’aggressività dell’asfalto catalano, ha sofferto un pò per quanto riguarda l’usura. Quello di Assen è sulla carta un circuito meno abrasivo e solitamente più freddo; quindi, ci aspettiamo di raccogliere informazioni che possano darci un quadro più completo delle potenzialità di questa soluzione. Negli anni passati le caratteristiche dell’asfalto hanno consentito l’utilizzo di soluzioni abbastanza morbide nonostante le temperature rigide, di conseguenza pensiamo che ci sia margine nel lavoro dei team per trovare il set up ideale per sfruttare le opzioni fornite. Assen ci vede anche impegnati su un altro fronte, quello della Northern Talent Cup che qui disputa il suo primo appuntamento stagionale: da quest’anno siamo infatti fornitori unici non solo di questa, ma di tutte quelle competizioni per giovani talenti che fanno parte del progetto Road to MotoGP promosso da Dorna, tra cui anche la Asia Talent Cup che ha esordito con successo il mese scorso in Qatar”, termina Barbier.

