IMOLA (ITALPRESS) – “Quello di Imola è stato senza dubbio un fine settimana fisicamente molto impegnativo per i piloti per via del forte caldo che ha caratterizzato tutte e tre le giornate e che ha costretto il promoter a ridurre di 4 giri Gara 2 del WorldSBK per salvaguardare la salute dei piloti”. Questo il commento di Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli, dopo la domenica del Mondiali di superbike al Gp d’Italia di Imola. “Le alte temperature hanno influenzato anche le condizioni della pista che, con picchi di 60 gradi centigradi, è diventata piuttosto scivolosa perdendo buona parte del grip – ha commentato Barbier – Una situazione sicuramente non facile anche lato pneumatici ma devo dire che tutte le soluzioni che sono state utilizzate in questo round si sono comportate molto bene, con livelli di degrado e usura molto buoni se si considerano le condizioni estreme di esercizio. In particolare, la nuova SCQ è stata scelta da tutti i piloti per la Superpole Race e questo per noi è certamente un feedback importante perchè significa che stiamo lavorando nella giusta direzione rispetto all’obiettivo che ci siamo dati ad inizio anno di incrementare il chilometraggio dell’extra soft per renderla sempre utilizzabile nella gara da 10 giri. I miei complimenti oggi vanno a Razgatlioglu e Bassani – ha concluso Barbier – che ci hanno offerto bellissime emozioni in una sfida testa a testa molto combattuta in Gara 2”.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

