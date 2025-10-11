Barbaro “Le Isole minori devono sviluppare energie rinnovabili”

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) - "Le isole minori sono legate ad esigenze specifiche e devono cominciare a tirar fuori dal cilindro soluzioni innovative che noi seguiamo con molto interesse perché ci sono risorse naturali come il moto ondoso, il sole e il vento che favoriscono la produzione di energie alternative. Le isole minori hanno una necessità specifica, devono sviluppare questo tipo di energie rinnovabili che noi seguiamo con estremo interesse perché da questo approccio di necessità può nascere una sorta di laboratorio che può consentirci di guardare oltre, cioè al benessere del nostro ambiente". Lo ha detto Claudio Barbaro, sottosegretario all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica, a margine degli Stati Generali delle Isole Minori in corso a Lipari. xa9/fsc/mca2