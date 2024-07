Barbaro “Coni interlocutore attento sulle dinamiche ambientali”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Ministero dell'Ambiente si sta impegnando per portare avanti importanti tematiche ambientali e in questo abbiamo trovato un interlocutore attento e sensibile come il Coni". Così il sottosegretario del Ministero all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, a margine della presentazione del protocollo d'intesa tra Mase e Coni sul tema della sostenibilità nel mondo dello sport.