Niente Usa, la stagione di Fabio Fognini ricomincerà dalla terra. Dopo l’operazione a entrambe le caviglie, il tennista ligure è pronto a intensificare gli allenamenti in vista della ripresa, secondo un programma ben definito, anticipato a “Supertennis” da Corrado Barazzutti, capitano dell’Italdavis e coach dell’azzurro. “Domenica prossima scadranno i 40 giorni dall’operazione che Fabio ha sostenuto ad entrambe le caviglie. Da lunedì ricomincerò ad allenarlo con tutte le attenzioni. L’obiettivo è metterlo in condizione di poter competere nei primi tornei sulla terra battuta”. Niente cemento americano, dunque. “No, non ci sono i tempi. E poi, se vuoi la mia opinione, neanche si giocherà in America. La situazione mi pare troppo grave e non credo che migliorerà in tempi brevi. Dato che negli Usa non fanno alcun tipo di lock down, e non lo vogliono neanche fare, presumo che il numero dei contagi sarà sempre molto alto e quindi, secondo me, finirà che rinunceranno al torneo. Mi risulta che comunque una decisione verrà presa tra il 13 e il 15 di questo mese. Ci alleneremo e ci prepareremo per la stagione sulla terra sperando che si possa giocare come previsto a Madrid, Roma e Parigi. Per poi magari proseguire la con stagione europea indoor, fino alle Atp Finals. Vedremo se il virus consentirà di portare avanti questo programma”.

