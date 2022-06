Bankitalia, l’economia siciliana torna a crescere nel 2021

Torna a crescere l'economia siciliana nel 2021, prima della guerra in Ucraina "che ha sensibilmente modificato il quadro economico generale". Molti i segnali positivi. Lo ha reso noto Emanuele Alagna, direttore della sede della Banca d'Italia di Palermo, a margine della presentazione della pubblicazione "L'economia della Sicilia", in cui sono illustrati i principali dati relativi all'andamento dell'economia siciliana nel 2021 e nei primi mesi dell'anno in corso. xd5/vbo/gtr