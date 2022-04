ROMA (ITALPRESS) – “Siamo tutti consapevoli che la guerra in Ucraina rappresenta un fattore di eccezionale incertezza, che è entrato in un quadro macroeconomico internazionale che era già offuscato da strozzature settoriali”. Lo ha detto Fabrizio Balassone, capo del Servizio struttura economica della Banca d’Italia, nel corso dell’audizione nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sul Def. “Le conseguenze del conflitto potranno essere più accentuate per le economie europee, soprattutto per quanto riguarda le forniture energetiche. Nell’area dell’euro – ha aggiunto – le tensioni hanno contribuito a innalzare l’inflazione, hanno causato una caduta delle fiducia di imprese e famiglie. Questi sviluppi potrebbero indebolire ulteriormente l’attività economica già frenata, all’inizio dell’anno dalle preesistenti difficoltà di approvvigionamento delle materie prime”.

(ITALPRESS).

