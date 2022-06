BARI (ITALPRESS) – Nel 2021 l’economia pugliese ha registrato una sensibile crescita, dopo il forte calo dell’anno precedente dovuto all’insorgere della pandemia. E’ quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione del documento “L’economia della Puglia”, che si è tenuta questa mattina proprio nella sede barese della Banca d’Italia. Secondo le stime dell’indicatore trimestrale delle economie regionali (ITER) sviluppato dalla Banca d’Italia, l’attività economica sarebbe aumentata di circa il 6%, in misura lievemente più contenuta rispetto alla media nazionale. La crescita, particolarmente intensa nel secondo trimestre, ha rallentato nella seconda metà dell’anno a causa soprattutto delle tensioni nelle catene di approvvigionamento e del rincaro dei beni energetici e di altre materie prime. “Le cause di questi ritardi – afferma Pietro Sambati, direttore della sede di Bari dell’istituto – sono spiegate con una bassa produttività e con una scarsa partecipazione al mercato del lavoro di donne e di uomini. Per il 2022 le imprese prevedono una flessione delle vendite e la guerra ha reso immediata la necessità di diversificare le fonti energetiche. La Puglia è il primo produttore in Italia di energia elettrica da eolico e solare, ma purtroppo questa produzione soddisfa solo una piccola parte dei consumi energetici”. “Guardiamo al Pnrr e non solo perchè da oggi e fino al 2030, nelle regioni meridionali, questi fondi, insieme a quelli complementari, quelli strutturali e quelli per le politiche di sviluppo e coesione ammontano nel complesso a circa 200 miliardi di euro, una cifra importante. Ovviamente – conclude Sambati – non basta avere i fondi, ma occorre progettare e realizzare. I tempi di progettazione e realizzazione sono da noi più alti rispetto alla media nazionale, quindi torna il tema delle competenze: è importante investire sulle dotazioni infrastrutturali, ma questo non può prescindere dal capitale umano. Mattoni sì, ma anche un Pnrr d’istruzione, che punti sulla cultura e sul coinvolgimento delle competenze”.

(ITALPRESS).

