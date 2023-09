ROMA (ITALPRESS) – “L’economia di Roma negli anni duemila. Cambiamenti strutturali, mercato del lavoro, diseguaglianze” è stato questo il tema del dibattito che si è tenuto oggi alla Camera di commercio di Roma insieme a Istituzioni, politica ed esperti del mondo dell’economia. Lo studio presentato oggi di Raffaello Bronzini (coordinatore), Massimiliano Bolis, Federica Daniele, Claudia Di Carmine, Luigi Leva, Francesco Montaruli, Elena Romito, Daniele Ruggeri e Elisa Scarinzi analizza l’economia dell’area metropolitana di Roma dagli inizi degli anni duemila fino alla vigilia della pandemia; il focus è su temi centrali quali l’andamento del benessere economico e sociale, l’evoluzione della struttura economica, la ricerca e l’innovazione, la demografia, il mercato del lavoro e le diseguaglianze dei redditi.

“I numeri hanno una loro forza. I dati presentati oggi da Banca d’Italia sono molto ultimi per capire non solo quello che è accaduto nel passato ma anche quello che possiamo fare nel futuro. Spesso quando decidiamo, lo facciamo in base a sensazioni, tante volte invece bisogna andare nella concretezza. Questi numeri hanno stimolato un grande impatto invece con un ragionamento concreto. La camera di commercio deve collaborare insieme alla banca d’Italia numeri per poter riflettere sulla fase del mondo in cui stiamo vivendo, in passato Roma è stata lasciata sola soprattutto dalla pubblica amministrazione. La contrazione degli investimenti pubblici ha poi condizionato la contrazione degli investimenti privati, i romani hanno saputo gestire con eleganza il grande declino. I primi numeri del post covid sono molto interessanti, adesso dobbiamo costruire dopo il decennio perso il decennio di cui essere orgogliosi” ha commentato la giornata Lorenzo Tagliavanti, presidente della camera di commercio di Roma.

“I dati che ci hanno fornito questa mattina sono dati sui quali dobbiamo riflettere, la mancanza che c’è stata dell’amministrazione pubblica ha condizionato il calo dell’economia di Roma. La politica deve ritornare al centro del dibattito, le risorse pubbliche con il PNRR devono colmare il vuoto che c’è stato in questi anni, penso alle infrastrutture, alla burocrazia. Bisogna lavorare insieme per obiettivi comuni come eventi che vengono attratti non solo per il nostro lavoro ma anche per quello della bellezza di Roma che ci invidia il mondo intero, come l’expo 2030 o il giubileo 2025”, ha aggiunto Antonello Aurigemma presidente del consiglio regionale del Lazio, presente all’evento. Durante il dibattito sono intervenute là vicepresidente del consiglio regionale del Lazio Roberta Angelilli e l’assessore di Roma Capitale Monica Lucarelli convenendo che “Non c’è stato un contesto, una definizione di priorità condivise. Adesso dobbiamo superare questo disallineamento valorizzando i punti di forza di questa città e le sue eccellenze. Se vinciamo questa sfida saremo un grande motore” ha sottolineato Angelilli. “Si è parlato di scarsi investimenti, in troppi anni.

“L’amministrazione pubblica ha investito poco non allineandosi ai bandi di gara. Come diceva Roberta Angelilli, è passato il tempo in cui ognuno lavorava per sè, oggi abbiamo firmato i progetti del PNRR da ora partirà la messa in campo” ha concluso poi Lucarelli. “Senz’altro è necessario sul settore pubblico con una grande ammodernizzazione, le risorse del PNRR vanno ben spese anche per questo. Sembra che ci sia stata molta coerenza negli interventi, ho visto armonia nell’indirizzo e direzione da prendere” ha concluso Raffaele Bronzini di Banca d’Italia.

