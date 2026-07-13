Bangkok, incendio che ha fatto 27 morti nella discoteca causato da cortocircuito

Le autorità thailandesi hanno dichiarato lunedì che un'indagine preliminare indica un cortocircuito come probabile causa del devastante incendio divampato in un pub di Bangkok, che ha provocato 27 morti e decine di feriti. Secondo il Dipartimento per la Prevenzione e la Mitigazione dei Disastri di Bangkok, gli investigatori ritengono che le fiamme siano state innescate da un cortocircuito elettrico nell'impianto di condizionamento dell'aria installato sul soffitto del locale.. abr/gtr (Fonte video: CCTV)