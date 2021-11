POTENZA (ITALPRESS) – Prende il via a Matera lunedì 15 novembre, alle 17, nel salone della Camera di Commercio, il ciclo di incontri divulgativi, dedicati ai giovani interessati a fare impresa in agricoltura, usufruendo dell’opportunità offerta dal bando “Primo insediamento in agricoltura 2021”, Misura 6.1 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”, Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Basilicata 2014-2020.

Un tour informativo e divulgativo per intercettare tutti i possibili aspiranti giovani agricoltori che partirà dalla Città dei Sassi, per toccare, nei giorni successivi, i territori di Rivello, Melfi, Policoro, Corleto, Senise, Tricarico e Potenza; prossimamente saranno fornite tutte le ulteriori informazioni relative a date e luoghi di svolgimento degli incontri territoriali. Per favorire il ricambio generazionale e avviare aziende agricole sempre più innovative e sostenibili, la Giunta regionale della Basilicata, su proposta del vicepresidente e assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Francesco Fanelli, ha approvato di recente il suddetto avviso pubblico con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro, fondi rivenienti dalle risorse aggiuntive dell’Ue per il biennio di transizione 2021-2022.

Rispetto al passato, il bando sul primo insediamento presenta diverse novità. “La prima e più importante innovazione attiene alle procedure amministrative semplificate che saranno illustrate in queste giornate. Cercheremo di analizzare tutti gli aspetti del nuovo avviso – spiega l’assessore Fanelli – attraverso un confronto in presenza, a viso aperto con i nostri giovani, dopo un lungo periodo di isolamento, per condividere insieme oltre che le singole opportunità, il ventaglio delle prossime sfide che attendono questo settore”.

Per ragioni di sicurezza e per il rispetto della normativa anti Covid, gli incontri saranno contingentati. Pertanto gli interessati, già dal prossimo appuntamento previsto il 15 novembre a Matera, sono invitati a compilare il form ai fini della prenotazione all’evento, che potrà ospitare fino a un massimo di settanta persone.

Per coloro che non avessero la possibilità di partecipare, saranno rese disponibili le registrazioni degli incontri, così da consentire a chiunque fosse interessato di acquisire ogni utile informazione, soprattutto quelle derivanti dalle istanze che proprio i giovani partecipanti potranno proporre.

(ITALPRESS).