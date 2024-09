ANCONA (ITALPRESS) – La Regione Marche sta perseguendo con grande convinzione la strategia di rilancio e rivitalizzazione dei borghi. Per questo motivo oltre ad aver approvato una legge per la tutela di questi piccoli centri, ha previsto una serie di provvedimenti ed interventi ad hoc per un totale di circa 100 milioni di euro. Tra questi, il più importante è un bando da 24 milioni di euro pubblicato nel maggio scorso e destinato a promuovere i progetti per la riqualificazione, la valorizzazione e lo sviluppo dei borghi storici marchigiani tramite il rilancio delle attività economiche e turistiche presenti sul posto.

La scadenza è stata posticipata al 5 ottobre per garantire ulteriore tempo utile per la presentazione delle domande da parte dei Comuni, anche accogliendo le richieste pervenute dall’Anci Marche, e consentire l’organizzazione delle migliori strategie e partnership sul territorio.

“Il bando “Borgo Accogliente”, è l’intervento centrale della “strategia borghi” – spiega il presidente Francesco Acquaroli, nella doppia veste di assessore al turismo – , per costituire un circuito di eccellenza rappresentativo e trainante per l’intero sistema regionale- Si tratta di una scelta convinta e valoriale, fondata sul riconoscimento delle vocazioni dei territori che attraverso le eccellenze dell’enogastronomia, storiche, culturali, sociali ed economiche, diventano identità intorno cui costruire presente e futuro e per creare opportunità per far restare i nostri giovani. I borghi sono il luogo storico dove sono nate le nostre comunità e costituiscono opportunità per il rilancio del nostro tessuto. Vedremo la loro attrattività crescere se sapremo rilanciarne il circuito che contribuirà a destagionalizzare il turismo, a farne sede per nuove attività economiche, a potenziare il brand Marche””.

Il bando è dedicato ai Comuni per sostenere proposte di una progettualità di rilancio dei borghi e prevede sia interventi con beneficiario pubblico, sia misure a beneficio delle attività economiche con strategie pubblico/privato (beneficiario pubblico/privato, individuati tramite la progettazione intermedia pubblica. I progetti dovranno dare nuova linfa al tessuto socio-economico dei borghi sia attraverso interventi di riqualificazione e valorizzazione di spazi e servizi pubblici, sia con progetti e misure di promozione e di attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali in particolare nel settore turistico, che creino dinamiche di sviluppo e ricadute occupazionali sul territorio.

E’ prevista la concessione di un contributo nel limite massimo di 500.000 euro per i progetti presentati dal Comune in forma singola o nel limite di 1.000.000 per il progetto presentato da una rete di Comuni tramite il Comune capofila (a beneficio di massimo tre Comuni, in riferimento a massimo 3 borghi).

L’istanza può essere trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma web appositamente predisposta, accedendo tramite il seguente link:

https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/14068

