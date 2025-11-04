Banda specializzata in assalti armati, 6 arresti in Provincia di Nuoro

NUORO (ITALPRESS) – In Provincia di Nuoro, è in corso un’operazione della Polizia di Stato nei confronti dei componenti di una banda specializzata in assalti con armi ed esplosivi a furgoni portavalori, bancomat e depositi dei Monopoli di Stato. Sei persone sono state arrestate tra Orgosolo e Siniscola. Un centinaio di agenti della Polizia di Stato è impegnato nelle esecuzioni delle ordinanze di custodia cautelare e in numerose perquisizioni su tutto il territorio nuorese.

(ITALPRESS).