I clienti del private banking stanno prendendo sempre più in considerazione fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) come la biodiversità perché la pandemia COVID-19 ha aumentato il loro desiderio di investimenti in linea con i loro valori e di gestire i potenziali rischi nei loro portafogli. È quanto emerge da un’indagine condotta da Deutsche Bank.

Tre quarti dei 2.130 clienti intervistati in tutto il mondo dal Chief Investment Office (CIO) della International Private Bank (IPB) di Deutsche Bank hanno affermato che i loro investimenti dovrebbero avere un impatto positivo e il 57% ha affermato che la pandemia ha contribuito a questo punto di vista.

Poco più della metà – il 51% – ha affermato che l’investimento basato sui fattori ESG può aiutare a gestire il rischio nei propri portafogli e il 74% ha affermato che la pandemia ha aumentato l’importanza della gestione del rischio.

Mentre la perdita di biodiversità è stata evidenziata solo dall’11% degli intervistati come il fattore ambientale più importante, circa la metà ha riconosciuto la necessità di incorporarla nel proprio processo decisionale di investimento.

“L’ESG è diventato sempre più importante nel processo decisionale di investimento”, afferma Christian Nolting, Chief Investment Officer, in un report sul sondaggio e sul ruolo del rischio di biodiversità negli investimenti. “La biodiversità è alla base di molti sistemi ambientali, sociali e di governance ed è quindi probabile che la perdita di biodiversità sia al centro delle preoccupazioni del pubblico e degli investitori”, ha aggiunto.

