Banca Mediolanum e Giro d’Italia, svelata la Maglia Azzurra

Banca Mediolanum e il Giro d'Italia hanno rinnovato la partnership per altri 3 anni. Con l'occasione è stata svelata la Maglia Azzurra del Giro d'Italia 2023 al via il 6 maggio da Ortona, in Abruzzo. col/gm/gtr