Banca del Fucino, incontri nelle scuole per il mese dell’educazione finanziaria

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino rinnova il proprio impegno ad accompagnare i più giovani verso una maggiore conoscenza dei temi della finanza, del risparmio e della cittadinanza economica aderendo alla nona edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, l’iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Edufin) in programma dal 1° al 30 novembre con il tema “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”. Nel corso del mese di novembre, si legge in una nota, la Banca proporrà agli studenti un programma di appuntamenti formativi sviluppati insieme a FEduF – Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio di ABI, che si articola in due percorsi ormai consolidati. “Bancari per un giorno”, dedicato agli alunni delle classi IV e V della scuola primaria, accompagna i più piccoli alla scoperta del valore del denaro e della sua gestione consapevole attraverso un’esperienza interattiva, con i dipendenti della Banca che portano in aula la propria professionalità e il lavoro quotidiano. “Risparmiamo il pianeta”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e realizzato in collaborazione con la Fondazione Marevivo, affianca invece ai contenuti di educazione finanziaria i temi della sostenibilità e della tutela degli ecosistemi marini.

Il calendario prevede al momento cinque incontri, di cui tre per “Bancari per un giorno”, l’11, 18 e 25 novembre presso la filiale di Pescara di Banca del Fucino con gli alunni dell’I.C. Don Milani di Lanciano (CH), e due per “Risparmiamo il pianeta”, il 12 e 17 novembre presso l’I.C. Radice Ovidio di Sulmona (AQ), per un totale di oltre 300 studenti coinvolti. L’adesione al Mese dell’Educazione Finanziaria si inserisce nel più ampio percorso di responsabilità sociale di Banca del Fucino e ne riflette la vocazione di banca del territorio, che da oltre un secolo affianca all’attività creditizia un impegno concreto verso le comunità in cui opera. “L’educazione finanziaria è uno degli strumenti più concreti attraverso i quali una banca può essere vicina alle proprie comunità: significa mettere le persone, e in particolare i più giovani, nelle condizioni di compiere scelte consapevoli oggi per costruire il proprio futuro. Partecipare all’iniziativa di Edufin portando i nostri progetti nelle scuole è il modo più naturale di interpretare la nostra identità di banca del territorio”, dichiara Francesco Maiolini, Amministratore Delegato di Banca del Fucino.

– news in collaborazione con Banca del Fucino –

– Foto Ipa Agency –

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