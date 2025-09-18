ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino sostiene Cantamondo, il progetto nato nel 2022 e promosso da Fondazione Musica per Roma e Teatro dell’Opera di Roma, che porta il canto corale nelle scuole primarie della Capitale come strumento di incontro, divertimento e crescita. Il coro multiculturale, curato da Oscar Pizzo e diretto dai Maestri Francesca Rini e Massimo Sigillò Massara, sarà composto da bambine e bambini tra gli 8 e gli 11 anni.

Le audizioni per entrare a far parte di Cantamondo – edizione 2026 – si terranno sabato 4 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Dal suo avvio, oltre 150 bambini hanno partecipato a lezioni e laboratori in diversi quartieri di Roma, dal centro alle periferie. Un percorso che ha portato i piccoli coristi a esibirsi in occasioni speciali: dal Natale all’Auditorium con il Maestro Ambrogio Sparagna, alla Tarantella del Carnevale, fino alle celebrazioni del 1° Maggio al Teatro di Tor Bella Monaca e della festa di quartiere al Quarticciolo. L’anno scolastico 2025 si è concluso con un emozionante saggio nella Sala Petrassi dell’Auditorium.

Il programma 2025/26 partirà in ottobre e si svolgerà in quattro sedi: Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (II Municipio), Teatro Tor Bella Monaca (VI Municipio), Teatro Quarticciolo (V Municipio) e Teatro Elsa Morante (IX Municipio). E’ previsto un incontro settimanale per ogni sede e un grande spettacolo finale a giugno nella Sala Petrassi.

Le iscrizioni sono aperte: i genitori interessati potranno inviare la richiesta entro il 30 settembre scrivendo a [email protected].

“Cantamondo è uno dei progetti a cui teniamo di più perchè rappresenta perfettamente la nostra idea di cultura come spazio di inclusione, dialogo e crescita – ha dichiarato Raffaele Ranucci, Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma -. Grazie al sostegno di Banca del Fucino possiamo continuare a far crescere questo coro multiculturale che dà voce ai bambini di tutta la città, offrendo loro un’occasione unica per scoprire il potere della musica e il valore dello stare insieme”.

“La musica è un linguaggio universale e il canto un potente catalizzatore di emozioni. Crediamo che un progetto come Cantamondo, capace di unire attraverso la passione per la musica, rappresenti un esempio straordinario di come si possano coltivare e valorizzare le energie positive dei bambini – ha sottolineato Francesco Maiolini, Amministratore Delegato di Banca del Fucino -. Iniziative come queste incarnano i valori che Banca del Fucino promuove ogni giorno: inclusione, impegno, rispetto, creatività e crescita. Ed è con questo spirito che siamo orgogliosi di essere ogni giorno a fianco della Fondazione Musica per Roma”.

