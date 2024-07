ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino aderisce a FEduF, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio creata dall’ABI ed entra anche a far parte della nuova Alleanza per l’educazione finanziaria. FEduF, istituita dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), è una fondazione che mira a diffondere la cultura del risparmio e della gestione consapevole delle risorse finanziarie, attraverso iniziative rivolte a scuole, famiglie e cittadini. La partecipazione della Banca del Fucino a FEduF rappresenta un’importante opportunità per contribuire attivamente a questi obiettivi e per rafforzare il ruolo della banca sui suoi territori di riferimento come attore responsabile e attento alle esigenze della comunità. Banca del Fucino entra anche a far parte della neocostituita Alleanza per l’educazione finanziaria, una nuova iniziativa di FEduF che ha lo scopo di affiancare, in una logica di sussidiarietà orizzontale, le Istituzioni italiane nel compito di elevare il livello di consapevolezza finanziaria. Nel corso dell’anno scolastico 2023/24 la FEduF ha organizzato oltre 500 eventi sul territorio coinvolgendo più di 55 mila studenti. Il primo progetto concreto della nuova collaborazione è previsto nel corso del prossimo anno scolastico e vedrà il coinvolgimento attivo di Banca del Fucino con attività nelle scuole secondarie di primo grado nelle regioni in cui la Banca è storicamente presente: Lazio, Abruzzo, Sicilia e Marche. Nelle stesse regioni, a novembre durante il Mese dell’Educazione finanziaria, verranno programmate delle visite in filiale rivolte agli studenti della scuola primaria che avranno così l’opportunità di conoscere da vicino l’attività bancaria.

“L’educazione finanziaria e la diffusione di una cultura economica di base è una componente fondamentale per il futuro benessere delle famiglie e per la crescita sostenibile della nostra società. Abbiamo aderito a FEduF, autorevolmente presieduta da Stefano Lucchini, perchè riteniamo strategico favorire azioni che supportino la diffusione della consapevolezza sulle tematiche finanziarie soprattutto tra i giovani a cui rivolgeremo le prime iniziative all’interno di questa importante partnership” ha dichiarato Francesco Maiolini, Amministratore Delegato di Banca del Fucino. “Grazie all’impegno con le banche attive sul territorio come Banca del Fucino riusciamo a contribuire concretamente a un processo graduale di diffusione dell’ educazione finanziaria nelle scuole, proponendo agli insegnanti l’inserimento di competenze di cittadinanza economica – commenta Giovanna Boggio Robutti, DG di FEduF – con l’obiettivo di generare un incremento di conoscenze e competenze e stimolando l’acquisizione di valori di responsabilità e sostenibilità nella relazione con il denaro”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Banca del Fucino