Il candidato centrista Nicusor Dan è in vantaggio secondo i primi exit poll per il ballottaggio delle presidenziali in Romania.

L’emittente romena Digi24 riporta che per l’istituto Curs, Dan è avanti con il 54,1% dei voti, rispetto al 45,9% di George Simion, candidato sovranista dell’AUR. Secondo l’exit poll condotto da AVANGARDE, Nicusor Dan ha ottenuto il 54,9% dei voti, mentre George Simion il 45,1%. Gli exit poll non includono i voti della diaspora romena.

Simion rivendica comunque la vittoria. “Sono il nuovo presidente della Romania”, scrive su X.

Polonia verso il ballottaggio alle presidenziali. Secondo gli exit poll, Rafal Trzaskowski,

sindaco di Varsavia e candidato centrista della Coalizione civica (Ko) dovrebbe ottenere il 30% dei voti, davanti al nazionalista Karol Nawrocki (Pis), con il 25%. I due candidati si affronterebbero al ballottaggio l’1 giugno.

Per gli exit poll, alle elezioni legislative in Portogallo, Alleanza Democratica, coalizione di centrodestra al governo, è in testa con una forchetta che va dal 29% al 34% dei voti. Al secondo posto il Partito Socialista, con un risultato tra il 21 e il 24%. Segue Chega tra il 20 e il 24%.

