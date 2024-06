PALERMO (ITALPRESS) – “Non c’è stata partita. Mi dispiace perchè purtroppo ieri sera tutti avevamo molta fiducia dopo aver visto la partita contro l’Albania. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma pensavamo che li avremmo fatto soffrire. Invece è stata dura e la Spagna non ha sofferto. Anche se ha trovato questo gol su autorete… Ieri sera, da un punto di vista fisico, la Spagna c’era superiore perchè poi quando noi dovevamo uscire con la palla, ogni volta che uscivamo, sbagliavamo degli appoggi molto semplici e questo stava a indicare che ieri sera la condizione non c’era, perchè abbiamo fatto troppi errori in maniera banale, soprattutto con l’uscita dalla palla”. Lo ha dichiarato Silvio Baldini, intervenuto alla trasmissione prodotta da Italpress “Primo Piano Euro 2024”, condotta da Claudio Brachino insieme al direttore editoriale dell’Italpress Italo Cucci, in onda in serata sulla piattaforma multimediale dell’agenzia e sul network di TV del gruppo Netweek. “I giocatori sapevano che la partita era difficile, sapevano che avremmo avuto difficoltà, però in questi casi se tu ti preoccupi troppo della bravura degli avversari, finisci anche di essere prigioniero di te stesso, cioè alla fine non riesci poi a esprimerti” ha aggiunto l’ex allenatore del Palermo.

“Noi dovevamo fare una partita di coraggio, una partita sul piano fisico molto intensa, perchè era l’unica maniera per mettere in difficoltà gli avversari, e invece questo non è successo perchè non è facile, nessuno ha la ricetta, la medicina giusta per dire cosa succede. Però, per esperienza personale, posso dire questo: che nella vita, se uno non sogna, non può avere il coraggio. E uno che ha il coraggio, ha un sogno. Quindi queste due cose, ieri sera, non le ho viste”. L’allenatore toscano ha poi parlato del ct: “E’ un grande allenatore e lo ha dimostrato a Napoli, vincendo uno scudetto con il Napoli, che non era quello di Maradona. Lui senza… avendo dei giocatori forti, fortissimi, però ha vinto mettendoci la sua mano, la sua impronta. Il Napoli ha giocato un grande calcio e se per caso non sbaglia la partita di Champions con il Milan, rischiava di fare l’accoppiata campionato e Coppa. Quindi Spalletti secondo me è un grandissimo allenatore”, ha concluso Baldini.

