ROMA (ITALPRESS) – “Ho incontrato in mattinata a Roma il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Mi ha fatto piacere parlare con lui di garanzia dell’equità delle competizioni sportive”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega di serie B Mauro Balata. “Abbiamo parlato – ha scritto Balata su twitter – anche della sostenibilità dell’equilibrio economico finanziario nel calcio”.

Intanto, la Lega Serie B “si stringe attorno alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione di questi giorni, scene drammatiche che scuotono le coscienze e inducono a una seria riflessione” si legge in una nota a proposito del maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna. “Per questo la Lega B ha proposto un minuto di silenzio in tutti i campi per la prossima giornata di campionato”.

– foto account ufficiale Lega B –

(ITALPRESS).

