ROMA (ITALPRESS) – Tutto pronto per il 39esimo Europeo di ginnastica ritmica, in programma dal 17 al 21 maggio a Baku, importante banco di prova anche in vista dei prossimi Mondiali di Valencia (23-27 agosto 2023) qualificanti per i Giochi di Parigi 2024. Sarà uno test chiave lungo il cammino verso la Francia, che vedrà affrontarsi squadre e individualiste senior, oltre alle rappresentanti junior dei piccoli attrezzi. Il teatro della manifestazione, organizzata dall’European Gymnastics, sarà la Gymnastics Arena, un centro nevralgico della cittadina balneare azerbaigiana che sorge sulle rive del Mar Caspio. All’appuntamento continentale parteciperanno ben 38 Federazioni e 313 ginnaste di cui 124 junior, 189 senior e 18 Gruppi. Gli Europei dei piccoli attrezzi fondano le proprie origini a Madrid, in Spagna, nel 1978 e Baku torna ad organizzare, per la quinta volta (2007, 2009, 2014, 2019) un campionato continentale.

La delegazione italiana partirà con la Nazionale delle Farfalle azzurre, fresche vincitrici di sei medaglie nel circuito di World Cup che si concluderà con la finalissima al Mediolanum Forum di Milano dal 21 al 23 luglio. Gli avieri dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo (agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato) allenate da Emanuela Maccarani e dallo staff dell’Accademia Internazionale di Desio, hanno scaldato i motori in Coppa del Mondo dimostrando di essere una delle squadre da battere. Per quanto riguarda, invece, le convocazioni delle individualiste, il dtn ad interim, il presidente Gherardo Tecchi, ha scelto di portare in Azerbaijan Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. L’atleta delle Fiamme Oro, dopo aver vinto a Sofia il titolo iridato lo scorso anno, si presenta come la contendente al titolo continentale: la sfida con la bulgara Stiliana Nikolova sarà avvincente e all’ultimo attrezzo. Le aviere dell’Aeronautica Militare – allenate da Julieta Cantaluppi ed Elana Aliprandi – dovranno quindi stare attente non solo alla loro compagna in azzurro, ma anche a ginnaste del calibro della campionessa europea con la palla Boryana Kaleyn, della tedesca Darja Varfolomeev, della padrona di casa Zohra Aghamirova e della slovena Ekaterina Vedeneeva, tanto per citarne alcune. Il programma individuale della competizione azera si aprirà giovedì 18 maggio con le qualifiche All around a cerchio e palla – sorteggiate nel gruppo D che salirà in pedana dalle 17.20 alle 19.00 (ore italiane) – per proseguire poi con clavette e nastro venerdì 19 maggio (dalle 13.00 alle 15.00 ore italiane), valide sia per l’accesso alla finale All Around sia per le specialità. La competizione, in realtà, si aprirà ufficialmente mercoledì 17 maggio con la gara riservata ai team Junior e l’Italia si presenta con una piccola grande squadra pronta a dare del filo da torcere alle avversarie del Vecchio Continente. Per Virginia Cuttini (Eurogymnica), Gaia D’Antona e Cristina Ventura (Gymnasium), Elisa Dobrovolska (Armonia d’Abruzzo), Caterina Maltoni (Cervia Ginnastica) e Bianco Vignozzi (SG Etruria) – seguite da Germana Germani e Chiara Ianni – sarà la prima uscita ufficiale di questo calibro dopo il torneo internazionale “Aphrodite Cup” dove hanno vinto tre ori tra concorso generale e finali di specialità alle 5 funi e alle 5 palle. Sabato 18 maggio, dopo il concorso generale individuale tra le migliori 24 della classifica e l’assegnazione del titolo 2023, entreranno in scena le Farfalle azzurre, sorteggiate come quinta squadra del secondo gruppo. Al termine delle due routine, ai 5 cerchi e al misto 3 nastri e 2 palle, la classifica finale valida per il podio All-Around. L’Europeo si concluderà domenica 19 maggio con le finali di specialità sia per le individualiste sia per i gruppi senior.

– foto Simone Ferraro/ufficio stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com