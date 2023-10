ROMA (ITALPRESS) – Un’ultima sfida per i protagonisti del Suzuki Challenge, pronti a partire per il 2° Baja delle Marche che farà da sfondo all’ultimo atto della stagione 2023 del trofeo monomarca promosso dalla casa di Hamamatsu. Un viaggio che ha percorso fino ad ora cinque appuntamenti, a cominciare dal 13° Italian Baja di Primavera-Artugna Race, round inaugurale del trofeo nonchè del Campionato Italiano Cross Country e SSV, per poi proseguire con il 1° Baja Colline Metallifere e con le due trasferte internazionali che hanno portato i fuoristrada targati Suzuki prima in terra ellenica, scenario del 10° Rally Greece Off Road valido anche per il FIA European Cup for Cross Country Bajas, e poi lungo i greti del Meduna e del Tagliamento di Pordenone, che ha ospitato l’appuntamento mondiale dell’Italian Baja, giunto alla sua trentesima edizione e valevole per il FIA World Cup for Cross Country Bajas. Infine, dopo la consueta pausa estiva, i maggiori interpreti dell’off road si sono sfidati sull’isola dei Quattro Mori, in occasione del 5° Baja Vermentino – Terre di Gallura, gara che ha assegnato sia il titolo tricolore che il primato del trofeo ad Alfio Bordonaro per il secondo anno consecutivo. Tra gli iscritti del 2° Baja delle Marche spicca ancora una volta il nome di Alfio Bordonaro, già campione italiano che torna al volante del Suzuki New Grand Vitara di Gruppo T1 e navigato da Stefano Lovisa. Su vettura gemella, pronti allo start anche Lorenzo Codecà, coadiuvato da Mauro Toffoli, e Michele Macchiavelli, in coppia con Fernando Carrugi, mentre Emilio Ferroni sarà ai nastri di partenza con il Suzuki Grand Vitara condiviso con Gilberto Menetti, così come la coppia composta da Stefano Sabellico e Andrea Taloni, assente nello scorso appuntamento a Berchidda. Nel Gruppo T2 figura Paolo Semeraro, accompagnato alle note da Giuditta Viganò su Grand Vitara, che proverà a difendere il terzo posto nella classifica del trofeo dagli attacchi di Alberto Gazzetta, in gara con Suzuki New Jimny di tipo TH e navigato da Andrea Pizzato, quarti con 53 punti. Il 32° Baja delle Marche accenderà i motori già nella giornata di sabato con la cerimonia di partenza allestita a Cingoli, in Piazza Vittorio Emanuele II, in programma per le ore 19.01 che anticipa il riordino notturno delle vetture. Si entrerà nel vivo della competizione nella mattinata di domenica 22 ottobre, con lo start della prima prova speciale di “Dei Laghi 1” alle ore 7.59, a cui faranno seguito gli altri passaggi di “Pian della Pieve”, “Cupramontana” e “Colognola”, tutti da percorrere per tre volte per un totale di dodici tratti cronometrati spalmati su 62,58 chilometri competitivi. L’arrivo finale è previsto per le ore 17.30 nel centro di Cingoli.

