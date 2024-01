Bagnoli, Manfredi “Fondamentale accordo per l’elettrificazione”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Questo accordo è un passo fondamentale per consentire l'inizio della realizzazione anche delle opere infrastrutturali". Lo dice il Commissario Straordinario per Bagnoli e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della firma dell'intesa che dà il via alla realizzazione degli interventi per l'elettrificazione dell'area di Bagnoli. f08/mgg/gtr