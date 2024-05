SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) – Non c’è due senza tre. Ci spera Pecco Bagnaia che, reduce dal successo sul circuito del Montmelò, sogna di fare altrettanto al Mugello, dove si è imposto sia nel 2022 che nel 2023. In particolare, quello dello scorso anno fu un weekend perfetto per il pilota di Chivasso, che dominò centrando anche la pole position (con nuovo record della pista) e trionfando anche nella gara Sprint del sabato. “Correre al Mugello è sempre un’emozione indescrivibile e poter contare sul calore di tutti i tifosi italiani e dei ducatisti presenti in pista rende questo evento ancora più incredibile – confessa Bagnaia – Le due vittorie ottenute qui negli ultimi due anni sono state una più bella dell’altra e sogno di poterci riuscire anche quest’anno. La nostra domenica al GP d’Italia sarà ancora più speciale, visto che vestiremo gli stessi colori della Nazionale. Sono entusiasta e non vedo l’ora di scendere in pista”. La Ducati, infatti, in occasione della gara di domenica – che cade il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana -, vestirà una speciale livrea azzurra. Una motivazione in più anche per Enea Bastianini, che lo scorso anno rientrò proprio al Mugello dopo lo stop forzato causato dall’infortunio alla spalla e oggi deciso a riscattarsi dopo una domenica difficile a Barcellona. “Tornare in pista subito dopo Barcellona è quello che ci vuole per poter finalmente lasciarmi alle spalle domenica scorsa e provare a riscattarmi – dice l’altro ducatista – Correre davanti al pubblico di casa vestendo azzurro mi carica e mi motiva molto. Speriamo il meteo sia dalla nostra. Farò del mio meglio per poter lottare per un buon risultato e regalare un gran spettacolo a tutti i miei tifosi e ai Ducatisti che saranno al Mugello questo weekend”.

