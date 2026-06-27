Bagnaia penalizzato ad Assen, passa da sesto a settimo nella Sprint

IPA86119356 - 63 BAGNAIA Francesco (ita), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP26, action during the 2025 MotoGP Tissot Grand Prix of the Netherlands, Netherlands GP, on the TT Circuit Assen, from June 26 to 28, in Netherlands -

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Cambia l’ordine d’arrivo della Sprint del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Scambio di posizioni fra le due Ducati ufficiali visto che Francesco Bagnaia, sesto al traguardo, è stato penalizzato per track limits e retrocesso in settima posizione. A beneficiarne il compagno di squadra Marc Marquez, che aveva chiuso alle sue spalle e si ritrova ora sesto. La sprint era stata dominata dalle due Aprilia del team Trackhouse, col successo di Raul Fernandez davanti ad Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio terzo con la Ducati V46. Ai piedi del podio le due Aprilia ufficiali di Marco Bezzecchi e Jorge Martin.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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