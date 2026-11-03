VENEZIA (ITALPRESS) – Un intervento di somma urgenza da 250 mila euro per ripristinare la sicurezza dell’argine maestro del Bacchiglione nel territorio di Montegalda, in provincia di Vicenza, e rimuovere le alberature pericolose in prossimità del ponte che collega il Comune a Montegaldella. I lavori, attivati il 26 ottobre dall’Unità organizzativa Genio Civile di Vicenza, interessano tratti discontinui lungo circa tre chilometri, dalla rotatoria presso l’ex stazione ferroviaria di Colzè fino al ponte tra i due comuni. “Le verifiche tecniche hanno confermato cedimenti che richiedono un intervento tempestivo per recuperare la stabilità e la quota dell’argine – dichiara Elisa Venturini, assessore regionale veneto alla Difesa del suolo -. La somma urgenza consente di affrontare queste criticità con lavori mirati, prima che le piogge e le piene possano aggravare le condizioni del rilevato. Mettiamo a disposizione 250 mila euro per un’opera concreta di prevenzione, a tutela dei cittadini e del territorio”. L’intervento nasce dalla segnalazione trasmessa l’8 ottobre dall’Ufficio tecnico del Comune di Montegalda. Il successivo sopralluogo del Genio Civile, effettuato il 23 ottobre, ha riscontrato cedimenti verticali lungo la sommità arginale, con solchi paralleli che raggiungono profondità di 30-40 centimetri. Queste fenditure possono trattenere l’acqua piovana e favorire meccanismi di rottura dell’argine, con un rischio che può aggravarsi durante le piene.

In diversi punti sono state inoltre rilevate carenze nella sagoma e pericolosi abbassamenti della quota sommitale. I lavori prevedono, nei tratti compromessi, la preparazione del piano di posa attraverso la rimozione della vegetazione, delle ceppaie e dello strato superficiale del terreno, quindi il rialzo dell’argine, la riprofilatura della sponda e l’inerbimento. In corrispondenza del ponte e del restringimento immediatamente a valle saranno inoltre tagliate e allontanate le alberature pericolose presenti su entrambe le sponde, nei territori di Montegalda e Montegaldella. Le verifiche hanno individuato piante fortemente inclinate, prossime alla caduta, e altre cresciute sopra i rivestimenti spondali, danneggiati dagli apparati radicali. “La collaborazione tra amministrazioni comunali e strutture regionali è fondamentale per individuare i problemi e intervenire – conclude Venturini -. La segnalazione del Comune e il sopralluogo del Genio Civile hanno permesso di definire le opere necessarie. Il controllo del territorio e la manutenzione delle difese idrauliche sono un impegno continuo: significa riconoscere le fragilità e affrontarle con risorse, competenze e tempi adeguati”. Il quadro economico complessivo è di 250 mila euro, di cui 200 mila per lavori, oltre a IVA e spese tecniche. Il termine assegnato per il completamento delle opere è di 60 giorni dalla consegna, avvenuta il 26 ottobre.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

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