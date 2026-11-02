La Giunta regionale del Veneto adotta la Nota di Aggiornamento al NADEFR 2027-2029

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta regionale ha adottato, nell’ultima seduta e su proposta dell’assessore al Bilancio Filippo Giacinti, la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2027-2029, avviando così la sessione autunnale di bilancio. “Con questa Nota aggiorniamo il Documento di Economia e Finanza Regionale, adottato a giugno, valorizzando il coinvolgimento dei territori nella definizione delle politiche regionali. Il contributo del Tavolo di partenariato per la programmazione generale è stato fondamentale: una sede di confronto che riunisce i principali attori dello sviluppo socioeconomico del Veneto, dalle associazioni di categoria ai sindacati, dagli enti locali al terzo settore e al mondo universitario”, spiega l’assessore Giacinti. “La Nota illustra le principali linee di sviluppo della Regione per il prossimo triennio, articolate per Missioni e Programmi, in coerenza con la struttura del Bilancio di previsione. Una scelta che favorisce la chiarezza e la leggibilità dei documenti e consente di cogliere in modo trasversale le priorità dell’Amministrazione, rendendo più comprensibili gli obiettivi e le scelte di programmazione anche per i nostri interlocutori”, aggiunge l’assessore.

La prima parte del documento presenta un quadro del posizionamento del Veneto, con dati statistici sulla situazione economica e sociale e un inquadramento delle principali linee della finanza pubblica. La seconda parte sviluppa i riferimenti della programmazione regionale: dal Programma di Governo 2025-2030, declinato in obiettivi strategici, al percorso di ascolto e compartecipazione dei territori, avviato a maggio. Sono quindi illustrate, per Missione e Programma, le politiche regionali e i relativi obiettivi operativi assegnati alle strutture regionali. Il documento si completa con gli indirizzi rivolti alle società partecipate e agli enti regionali, chiamati a concorrere all’attuazione delle politiche della Regione. “Ora il percorso di concertazione con le parti sociali proseguirà in Consiglio regionale. Nell’ambito del dibattito politico che seguirà il documento potrà essere ulteriormente arricchito delle istanze che il nostro territorio manifesta”, conclude Giacinti.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

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