Baccarini “Da locazioni a uso turistico benefici per l’economia”

"Il mercato conferma essere il settore in assoluto che porta benefici al turismo e indirettamente all'economia locale e nazionale", ha spiegato Gian Battista Baccarini, presidente della Fiaip. Quanto al Ddl sugli affitti brevi "non condividiamo la parte in cui sono previste delle limitazioni temporali al diritto del proprietario di affittare liberamente il proprio immobile", ha sottolimneato.