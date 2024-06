ROMA (ITALPRESS) – Straordinaria prestazione di Sara Dal Bò che sale sul tetto d’Europa conquistando il titolo continentale Under 15 nella categoria fino a 81 kg. L’azzurrina, che solo un mese fa si è laureata campionessa del Mondo Youth in Perù, ha letteralmente dominato la gara, mettendo anche la firma su tutti i nuovi record italiani ed europei. Entrata in pedana per ultima in entrambi gli esercizi, Dal Bò fa gara a sè, inanellando solo prove valide: 95 kg di strappo, 120 di slancio e 215 di totale. “Sono molto felice, è stata una grande soddisfazione, soprattutto per lo strappo, che per me è stato più tosto – ha detto Dal Bò -. Alla fine però ce l’ho fatta e sono molto felice di me stessa. Recuperare dopo il titolo Mondiale e rimettermi subito in pedana per questo Europeo è stato impegnativo ma sono soddisfatta di quello che sono riuscita a fare”. “La cosa straordinaria di Sara – ha aggiunto il tecnico Gigi Grando – è che dopo il titolo mondiale conquistato solo un mese fa non si è accontentata ma ha subito rilanciato e questo fa di lei una grande atleta. Avrebbe potuto fare una sola alzata per vincere il titolo europeo e invece ha osato, si è messa in gioco e ha chiesto ancora di più da sè stessa. Una grandissima spinta per lei è stato anche il contesto, il grande supporto che tutto il Team Italia è riuscito a darle in questi giorni di trasferta. La forza del gruppo di vede soprattutto in queste occasioni”.

